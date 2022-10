Champions League – Milan dolce poker, Juve poker da incubo: è eliminata!

Serata di poker e di verdetti per le italiane nella 5ª e penultima giornata della fase a gironi di Champions League. Successo prezioso del Milan, che vince 4-0 in Croazia con la Dinamo Zagabria con le reti di Gabbia, Leao, il rigore di Giroud e l’autogol di Ljubičić e si riprende il secondo posto nel gruppo E a +1 punto sul Salisburgo. Prossima settimana sfida decisiva con gli austriaci per la qualificazione agli Ottavi. Niente da fare invece per la Juventus che perde 4-3 a Lisbona con il Benfica e viene eliminata. Portoghesi avanti con Antonio Silva, pari Juve di Kean, poi i portoghesi dilagano con il rigore di Joao Mario e la doppietta di Rafa Silva, inutile le reti nel finale dei bianconeri di Milik e McKennie. Juve eliminata dalla Champions League con un turno di anticipo. Ora la squadra di Allegri deve provare a difendere il terzo posto del gruppo H, che vale gli spareggi di Europa League, dall’assalto del Maccabi Haifa nell’ultima giornata contro il PSG

Factory della Comunicazione