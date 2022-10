Casarin: “Mourinho parla degli arbitri per evitare l’analisi tecnica”

L’ex arbitro Paolo Casarin è stato intervistato da SerieANews.com. Ha parlato soprattutto delle dichiarazioni di Mourinho:

Factory della Comunicazione

“La gara è stata interessante, con un Napoli che in questo momento è più organizzato della Roma. Irrati ha lasciato giocare fin quando i calciatori pensavano solo a quello. Poi nel secondo tempo, con le tante proteste e le altre situazioni, ha dovuto tirare fuori i cartellini. Vedete, i cartellini sono una necessità quando la gente non capisce che bisogna giocare a pallone e non protestare. Anche perché le proteste sono inutili. Sul rigore poi è stato perfetto, si è addirittura corretto. E questo per Irrati è stato un gesto di grande onestà. Tutti i discorsi fatti da Mourinho sono fatti per distrarre da un’analisi tecnica che la sua Roma subisce dopo ogni partita”. “La gara è stata interessante, con un Napoli che in questo momento è più organizzato della Roma.Poi nel secondo tempo, con le tante proteste e le altre situazioni, ha dovuto tirare fuori i cartellini. Vedete,Anche perché le proteste sono inutili.E questo per Irrati è stato un gesto di grande onestà.