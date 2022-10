Berardi non ce la fa: l’attaccante out per la sfida di Napoli

Al 99% Domenico Berardi, attaccante del Sassuolo, non ci sarà, sabato 29 per la sfida al Napoli al Maradona. Il centravanti neroverde, rientrato in campo dopo due mesi di stop, si è infortunato nuovamente durante il march con l’Atalanta ed ha chiesto di uscire. Proverà a rientrare contro l’Empoli e, se non dovesse farcela per quella data, il suo rientro potrebbe slittare nel turno infrasettimanale del 9 novembre contro la Roma. A riportarlo è Sassuolonews.