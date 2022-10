Barbano, CdS: “I giocatori del Napoli tirano tutti di destro e sinistro indifferentemente, Kvara, Raspadori, Osimhen, Lozano”

Alessandro Barbano, condirettore del Corriere dello Sport, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Napoli Centrale, alla trasmissione Un Calcio Alla Radio. “Quello che mi colpisce del Napoli è riconoscere il gioco degli avversari. È evidente sia una squadra che riesce nei confronti di squadre molto diverse e adatta il suo gioco senza subire, mi ha colpito. Mourinho aveva preparato bene la partita con una squadra molto limitata, anche dagli infortuni, con contenimento assoluto, 5 in difesa, stop sui due laterali, rinunciando a giocare nella prospettiva di far allargare gli spazi nel secondo tempo e segnare in contropiede. Spalletti ha tenuto conto di questa pericolosità della Roma ed è stato molto prudente, in realtà il Napoli ha giocato meno veloce di altre volte, giocando di più la palla, rinunciando a qualche affondo pericoloso perché in contropiede potevano essere colpiti. La vittoria si vuole, ma si accetta anche il rischio che non arrivi: questa è la maturità di una squadra che sa di essere egemone, ma non pecca di presunzione. Poi la vittoria è arrivata perché Osimhen ha un desiderio di prendersi la classifica dei cannonieri, quel gol che ha fatto alla Roma è simile a quello fatto quando ha rubato palla al difensore. Lui è in ritardo su Smalling, gli sguscia dall’interno perché il difensore copre e cerca di portarlo fuori impedendogli di prendere la palla. Da quella posizione sapeva di avere pochissime possibilità, ma ci prova con una determinazione che è quella di un calciatore affamato e che ha una tecnica individuale raffinatissima. I giocatori del Napoli tirano tutti di destro e sinistro indifferentemente, Kvara, Raspadori, Osimhen, Lozano: hanno dotazione tecnica e fame di arrivare al gol che, in questo momento, in Italia non c’è. Il Napoli è il candidato naturale allo scudetto e non solo, c’è bisogno di saggezza e non spavalderia. Spalletti è un allenatore maturo e geniale. Percorso in Champions? L’esperienza conta, ma è relativa. Un giocatore di 23/24 anni può dare più di uno come Matic. Puoi prendere Di Maria, che si strappa più di Dybala, e non può fare 10km in una partita. L’esperienza non va negata, ma in una prospettiva liberale, il futuro è aperto. Preferisco avere uno come Anguissa che non ha 36 anni e qualche volta sbaglia, Lobotka ha 27 anni ed è straordinario, quante volte fa cambio marcia? Quella è esperienza, non c’è bisogno di avere tanti anni. La strategia di mercato del Napoli è stata straordinaria. Le squadre che vincono lo fanno così. Spalletti all’Inter? Qualche errore l’ha commesso nella gestione dello spogliatoio, ma credo che l’esperienza ti cambi e si cresce. A me sembra un uomo molto intelligente, anche nelle cose che dice”.

