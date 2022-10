A Napoli tra Champions e campionato in 80 mila per la “grande festa”

In casa Napoli prosegue l’ottimo momento. Gli azzurri sono saldamente primi in campionato e anche nel girone A di Champions League, dove hanno già raggiunto l’obiettivo dei quarti di finale. Domani sera la squadra di Spalletti sfiderà alle ore 21,00 i Glasgow Rangers, dove con un successo blinderemo il primato e forse anche il matematico primo posto, anche se non dipenderà dal Napoli. Per le sfide contro gli scozzesi sono previsti, come riporta il Mattino, ben 35 mila spettatori. Da ieri pomeriggio sono in vendita i biglietti per il match interno contro il Sassuolo, ma già si viaggia verso numeri impressionanti. Saranno previsti 45 mila se non di più tifosi azzurri. E’ “febbre” verso lo scudetto? Sicuramente in città c’è voglia di tifare e trascinare la squadra verso il primo posto, visto che poi altre due sfide saranno in casa, contro Empoli e Udinese. Per la compagine partenopea insomma sarà ancora “grande festa”.

Factory della Comunicazione

La Redazione