TELECLUB ITALIA – A. Sacco (dir. ilnapolionline.com): “Spalletti ha mostrato intraprendenza con una mossa dalla panchina”

Nel corso di Tele Club Italia, durante la trasmissione “All Club Italia News”, condotto da Gennaro De Lena, è intervenuto il direttore de ilnapolionline.com Alessandro Sacco. “Roma-Napoli? I giallorossi in parte hanno fatto quello che mi aspettavo, si è solo difeso e raramente attaccato. Gli azzurri hanno avuto la pazienza di aspettare, sapendo che si poteva colpire al momento giusto. Spalletti con l’ingresso di Gaetano ha mostrato intraprendenza. Pochi allenatori, in una sfida così delicata, avrebbe lanciato in campo un giovane e il classe 2000 non ha deluso le aspettative. La Roma, ad inizio gara, sembrava come “Il Gladiatore”, caricare la folla nell’arena e questo mi ha sorpreso davvero tanto. Irrati? Sufficienza piena, forse un paio di gialli sono stati eccessivi, ma in linea di massima, visto il peso del match, ha arbitrato al meglio. In futuro mi farebbe piacere se anche Zanoli possa avere la chance di giocare dal primo minuto, magari contro i Rangers potrebbe essere l’occasione giusta”.

