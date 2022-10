Spalletti esalta Osimhen: “Ha fatto un gol da giocatore top qual è”

Se lo tiene stretto il suo centravanti Luciano Spalletti, perché il Napoli ha bisogno di Osimhen non solo in fase offensiva, ma anche difensiva: “È fortissimo di testa. Credo sia tra i più forti che abbia mai visto in questo fondamentale“. Il gol, poi, è una perla: “È stato un pezzo di bravura da parte di un giocatore top quale è“. Il nigeriano è in crescita, ma deve imparare a gestire ancora le emozioni, senza voler risolvere le partite da solo, poi sarà diventato un top mondiale. La squadra ha saputo evitare le trappole della Roma, bloccando le linee di passaggio offensive grazie anche all’ennesima prova sontuosa di Kim. Grande soddisfazione nello spogliatoio del Napoli, ma non bisogna volare con la fantasia e ci pensa il mister a riportare tutti con i piedi per terra: “Zero presunzione e zero atteggiamenti da fenomeni“, poi a maggio chissà. Coraggioso Spalletti nelle sue scelte, sia lasciando Osimhen e risparmiando Raspadori sia con l’entrata a sorpresa di Gaetano. Ora si guarda alla prossima partita con la stessa concentrazione di sempre.

Factory della Comunicazione

Fonte: Il Mattino