SETTORE GIOVANILE NAPOLI – Perde solo l’Under 17, pari di carattere per la Primavera

Domenica agonistica per le quattro squadre del settore giovanile del Napoli e il bilancio è quasi positivo. L’unica che non può sorridere è l’Under 17 che viene sconfitta in casa dall’Empoli per 0-2. Buon pareggio della Primavera contro l’Atalanta, mentre vincono l’Under 15, 16 e 18, due contro il Pisa e in rimonta contro la Sampdoria.

Under 15 – Napoli-Pisa 2-0 (Esposito e Aprea)

Under 16 – Napoli-Pisa 2-0 (2 Giglio)

Under 17 – Napoli-Empoli 0-2

Under 18 – Napoli-Sampdoria 2-1 (Vigliotti; Cuciniello)

Primavera – Napoli-Atalanta 0-0

La Redazione