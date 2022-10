SERIE A – Sassuolo-Verona: vittoria in rimonta per i padroni di casa

SERIE A – Ecco il commento della partita Sassuolo-Verona, l’ultima del turno di Serie A, giocata allo Stadio “Mapei Stadium” di Reggio Emilia; conduce la gara l’arbitro Santoro A..

PRIMO TEMPO

GOAL!!!! Federico Ceccherini (Verona) al 2′, col suo movimento spacca la difesa e raccoglie un ottimo passaggio, carica il tiro e batte il portiere. La palla termina all’angolino basso di destra. Al 10′ Federico Ceccherini (Verona) col suo movimento spacca la difesa e raccoglie un ottimo passaggio, carica il tiro e batte il portiere. La palla termina all’angolino basso di destra. Alberto Santoro interrompe il gioco al 24′. Un giocatore di Sassuolo ha conquistato palla ma il suo intervento è stato giudicato pericoloso. Punizione assegnata al Verona. GOAL!!!!Al 32′ Armand Lauriente (Sassuolo) termina la sua azione solitaria con un bel tiro in area. Il pallone si schianta alla base del palo destro per poi terminare in rete, nessuna chance per Lorenzo Montipo . Il tabellone lampeggia ora 1:1. Dopo 3′ minuti di recupero il Signor Santoro manda tutti negli spogliatoi per la fine del primo tempo.

SECONDO TEMPO

Nessun cambio tra il primo e secondo tempo, subito avanti il Verona al 49′ con Simone Verdi che ci prova con un calcio di punizione che finisce contro la barriera. Al 55′ occasione da gol; Davide Frattesi (Sassuolo) effettua una buona corsa in area per ricevere un passaggio filtrante e calcia la palla in porta, ma il tiro viene bloccato da un difensore avversario con una sorprendente scivolata. Cominciano i primi cambi per il Sassuolo al 62′. Poco dopo Jeremy Toljan (Sassuolo) aggancia un bel passaggio in area e calcia. Il pallone supera il portiere ma viene deviato sul palo di destra! La palla è oltre la linea di fondo campo, Verona rimetterà dal fondo.

Grande occasione al 69′, Davide Faraoni (Verona) raccoglie il rimbalzo, si fionda in area tagliando fuori il suo marcatore ma spreca poi tutto concludendo alle stelle. Il pallone esce dal rettangolo di gioco, sarà rimessa dal fondo per Sassuolo. GOAL!!!! Hamed Junior Traore regala la gioia del gol a Davide Frattesi (Sassuolo) che non ha dovuto far altro che spingere il pallone nella porta vuota. All’86’ un giocatore di Verona ha conquistato palla ma il suo intervento è stato giudicato pericoloso. Un’altra opportunità per Sassuolo con un calcio di punizione diretto. Andrea Pinamonti (Sassuolo), al 88′, calcia dopo aver ricevuto un bel passaggio. Il pallone esce davvero di poco sulla sinistra. Il pallone esce dal rettangolo di gioco, sarà rimessa dal fondo per Verona. Dopo 5′ minuti di recupero i padroni di casa portano a casa il risultato.

A cura di Antonio Pisciotta