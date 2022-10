SERIE A – Cremonese-Sampdoria: vittoria degli ospiti con un goal negli ultimi 10′ minuti

SERIE A – Ecco il commento della partita Cremonese-Sampdoria, partita giocata allo Stadio “Giovanni Zini” di Cremona; ed arbitra la stessa l’arbitro Maresca F.

Factory della Comunicazione

PRIMO TEMPO

Al 5′ David Okereke (Cremonese) va giù in area dopo un contatto con un avversario. Per l’arbitro è tutto regolare. Il gioco continua ma i calciatori richiamano per il VAR. L’arbitro assegna il rigore dopo il VAR, ed ammonisce Colley. Cyriel Dessers (Cremonese) batte il rigore. Decide di piazzare il pallone centrale ma Emil Audero resta immobile fino all’ultimo e para facilmente. Più avanti, al 22′, Ignacio Pussetto (Sampdoria) si è procurato lo spazio per sfruttare un lancio in profondità, ma nessuno dei suoi compagni è riuscito ad arrivare sul pallone.

Al 31′, Emanuele Valeri (Cremonese) prova a calciare in mezzo questa punizione dalla distanza ma il pallone esce dal campo. Quasi sul finire, più precisamente al 35′, Abdelhamid Sabiri (Sampdoria) non riesce ad effettuare un buon traversone da una punizione da lunga distanza. La difesa intercetta il tentativo. Corner in favore di Sampdoria. Diversi gli uomini mandati in area a saltare. Leonardo Sernicola (Cremonese),al 40′, si libera in area e di testa indirizza sulla sinistra ma il portiere è reattivo e para bene. Giusta chiamata dell’assistente dell’arbitro e Cremonese avrà un corner a disposizione. Dopo 3 ‘ minuti di recupero l’arbitro manda tutti nello spogliatoio.

SECONDO TEMPO

Il secondo tempo inizia con alcuni cambi per la Sampdoria. Al 50′ Cyriel Dessers (Cremonese) spreca tutto. Cross nell’area piccola ma nonostante la distanza la sua conclusione termina in out sulla sinistra. Manolo Gabbiadini (Sampdoria) al 62′, riceve un passaggio preciso in area e va subito al tiro. Il pallone sembra indirizzato al centro rasoterra ma Marco Carnesecchi mostra tutto il suo talento e con una bella parata sventa il pericolo.

GOAL!!!! Manolo Gabbiadini mostra una grande visione di gioco e passa a Omar Colley (Sampdoria) che con grande freddezza deposita il pallone in rete. Punizione, all’86’ dalla lunga distanza per Cremonese, il pallone viene messo in mezzo ma è intercettato da uno dei difensori. Uno dei giocatori del Cremonese viene atterrato al 91′, in area ma secondo il direttore l’intervento è stato regolare. Gioco fermo, l’arbitro Maresca deve aver ricevuto una segnalazione dal VAR. Niente Rigore. Dopo 7′ minuti di recupero l’arbitro sancisce la fine.

Premi qui per altre notizie sulla Serie A

A cura di Antonio Pisciotta