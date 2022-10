P. De Paola, giornalista: “Ieri hanno dato una lezione di calcio alla Roma”

A Radio Punto Nuovo, è intervenuto Paolo De Paola, giornalista: “Mourinho è questo, purtroppo. Il personaggio è stato costruito intorno ad uscite del genere, non solo attorno alle sue vittorie. Ieri il Napoli ha dato una vera lezione di calcio alla Roma, che ha messo in mostra un non-gioco. Il campo ha dimostrato la netta superiorità degli azzurri e le chiacchiere stanno a zero. Inter e Juventus hanno problemi profondi, sono troppo lontani per competere per la prima posizione. Il Napoli però deve stare attento, perché adesso viene il difficile. Tre-quattro punti dalla secondo sono poco e al momento non conta nulla. Se si vuole arrivare fino in fondo, silenzio, umiltà dell’ambiente e pedalare. Il primo posto in Champions? Sono tantissimi già sull’altra sponda del fiume che aspettano il primo passo falso del Napoli… L’ambiente deve essere più tranquillo e non deve lasciarsi andare a qualcosa che può minare la serenità della squadra. Bisogna applaudirla e starle vicino anche quando arriveranno tempi più duri”.

Fonte: Radio Punto Nuovo