Napoli tra le imbattute d’Europa: solo altre due come gli azzurri

Napoli, Paris Saint Germain e Real Madrid. No, non è un nuovo triangolare amichevole della stagione, ma l’elenco delle squadre ancora imbattute tra i campionati più importanti d’Europa. Gli azzurri di Luciano Spalletti continuano nella cavalcata incredibile in Serie A dopo aver battuto anche la Roma all’Olimpico nel big match di giornata in campionato.

Il Napoli resta così l’unica formazione di Serie A imbattuta: nel pomeriggio, infatti, l’Atalanta aveva accumulato la prima sconfitta stagionale in campionato contro la Lazio, perdendo l’imbattibilità. Fuori dall’Italia, restano imbattute ancora il Paris Saint Germain di Galtier e il Real Madrid di Ancelotti, chiaramente primatiste nei rispettivi campionati.

Fonte: mattino.it