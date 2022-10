M. Negri, ex attaccante Rangers: “Ha un reparto affollato, ma in questi casi è una fortuna”

A Radio Punto Nuovo, è intervenuto Marco Negri, ex attaccante dei Rangers: “Nessuno si aspettava dei Rangers così deludenti in questa Champions. Sono venuti fuori tanti limiti per preparazione e qualità dei calciatori. Il Napoli non avrà paura mercoledì contro gli scozzesi, farà anche un po’ di turnover ma attenzione perché sarà un fattore di forza. Tanti calciatori avranno voglia di mettersi in mostra e proveranno a fare dei Rangers un sol boccone. Il Napoli ha reparto offensivo molto affollato, ma in questi casi è una fortuna fare tante partite in pochi giorni. E poi a volte basta subentrare bene per trovare fiducia. La cosa fondamentale è avere un gruppo unito verso lo stesso obiettivo e poi avere un tecnico capace di aiutare e a gestire questa armonia. Ieri in Roma-Napoli mi è balzato all’occhio come il più felice del gol di Osimhen sia stato Raspadori: è queste sono cose che valgono tantissimo! Chi è fuori deve allenarsi sempre bene e sfruttare al massimo le occasioni che darà loro Spalletti. Il gol di Osimhen? Il grande attaccante sa dove tirare senza guardare la porta. E’ un gol magnifico dove c’è tutto il suo repertorio. Il momento di Simeone? Deve capire che è in un’orchestra perfetta, le occasioni arriveranno per tutti”.

