Lo Monaco duro su Mourinho: “Se non conosce Lozano è un deficiente”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Pietro Lo Monaco, dirigente sportivo, e ha attaccato pesantemente l’allenatore della Roma, Josè Mourinho.

Ecco le sue dichiarazioni:

“Le risposte di Mourinho, a giustificare un’autentica debacle della sua Roma, lasciano il tempo che trovano. Per quello che ha speso la Roma in estate, per il tecnico che ha in panchina e per la proposta di calcio che fa… È davvero poca roba. Ho sempre sostenuto che rapportato al suo ingaggio, Mourinho è un tecnico che dà poco. La sua espressione del lavoro in campo è praticamente inesistente, ma si sa vendere e sa comunicare. C’è un massacro al non-gioco di Allegri, non capisco perché nessuno non massacri anche il non-gioca di Mourinho.

Il campo ha parlato chiaro: il Napoli ha dominato. Un tecnico preparato non si preoccupa di bloccare solo Kvara e Lobotka, quando il Napoli non è solo questi due calciatori. È un collettivo che è tra i primi di Europa. Mourinho e la sparata su Lozano? È una tattica sua da sempre… Quando nacque la polemica con me mi conosceva benissimo.. Mi conobbe quando io ero il DG del Brescia e lui un semplice osservatore di Robson. Se davvero non conosce Lozano, allora è un ‘deficiente’. È un calciatore di livello internazionale.

Osimhen? Mi auguro che il Napoli possa trovare il migliore Osimhen, assolutamente. E tra gli attaccanti più importanti in giro per l’Europa. Smalling però dovrebbe nascondersi per come si è fatto scappare l’avversario sul gol”.