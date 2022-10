La prodezza di Osimhen conferma che il Napoli ha bisogno di lui

Il gol di Osimhen è una perla che lo avvicina a grandi campioni del passato che hanno incantato i tifosi azzurri, come il gol di Maradona nella sfida dell’Olimpico del lontano 1986. Victor, però, resta umile e non pensa a dove arriverà il Napoli, pensa a godersi il momento dopo essere stato fuori quasi cinque settimane per infortunio: tre gol in tre partite e la sensazione che la concorrenza lo stimoli anche di più a dare il massimo. Contro Smalling è un duello bellissimo, con entrambi che se la giocano ad armi pari, finché non lo vince Osimhen con un diagonale perfetto e difficilissimo per la posizione defilata. A vederlo un tifoso d’eccezione, il nuovo ministro alla cultura Gennaro Sangiuliano, ospite allo stadio del presidente De Laurentiis, che ha fatto i complimenti al Napoli e al suo numero 9: “Sono stato per la prima volta a vedere il Napoli dopo tanti anni e ho gioito per la splendida vittoria. Ho visto una squadra ben organizzata tatticamente ma soprattutto con tanta voglia di vincere. Il gol di Oshimen è stato spettacolare“.

Fonte: Il Mattino