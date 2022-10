Il Mattino – Gaetano aggiunge qualità al centrocampo azzurro

Il Napoli ha battuto la Roma per 0-1 ieri all’Olimpico confermandosi capolista in classifica. Il Mattino dà i voti ai vari giocatori azzurri, tra cui Gianluca Gaetano

6,5 Gaetano

Aggiunge qualità al centrocampo azzurro. Molto attento nelle chiusure e soprattutto lucidissimo nel gestire il possesso palla. Non spreca mai la giocata e alla prima occasione giusta non ha paura: guarda la porta di Rui Patricio e prova a spedire il pallone in rete. Personalità da vendere in uno stadio non facile.