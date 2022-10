I. Cucci, giornalista: “Hanno vinto con merito, grazie ad un goal meraviglioso”

Il direttore ITALO CUCCI, intervenendo a Ottochannel, in programma ogni domenica:

«Il Napoli ha vinto con merito a Roma, grazie ad un gol meraviglioso di Osimhen. Solo pochi attaccanti al mondo sono capaci di quel prodigio da quella posizione, l’ho descritto come uno schiaffo al pallone, che poi si è rigirato come se fosse telecomandato. Un Napoli bello e vincente che si permette il lusso di tenere in panchina Raspadori e Simeone, mamma mia! E’ un Napoli da scudetto? Lo chiederei a Juve, Milan e Inter, le avversarie più temibili, specie le milanesi, se lo è. E chiederei se si mettono anche loro a vedere in tv il Napoli per capire cosa ha di speciale questa squadra che ha colto l’undicesima vittoria consecutiva, senza fare distinzioni tra serie A e Champions. Il Napoli va per la sua strada con una disinvoltura eccezionale, anche in una gara difficile contro un Roma di Mourinho che ha chiesto ai suoi una prova d’orgoglio.

E invece il Napoli è stato incontenibile: l’unico dubbio è relativo alla sosta per i Mondiali, durante la quale bisogna che il miracolo di questo Napoli venga conservato sino alla ripresa di gennaio. Cosa ha di diverso rispetto allo scorso anno? Disinvoltura e allegria. Apprezzo fortemente il principio seguito con coraggio dal club: ha lasciato andare o ceduto giocatori importanti come Koulibaly, Insigne e Mertens per prenderne altri, come a dire se non sono riuscito a vincere lo scudetto con quella rosa vediamo se ci riesco in quest’altro modo. E così è nata una squadra incredibile, una squadra che De Laurentiis cercava da tempo. Dopo il Mondiale vedremo cosa accadrà in quello che di fatto sarà il secondo torneo, per ora godiamoci questo primo campionato».

Fonte: Ottochanel