E. Fedele, opinionista: “Alcuni non giocano bene perchè oscurati da Victor”

Così ENRICO FEDELE, ospite di Ottochannel in programma ogni domenica:

Factory della Comunicazione

«Questo è il Napoli di Osimhen, nel bene e nel male, è un attaccante feroce, un furore unico che quando scende in campo si ruba la scena, anche a discapito di Kvaratskhelia o degli altri palleggiatori. Non giocano bene questi ultimi perchè vengono oscurati da Victor. Però la forza del Napoli, che mi spinge a dire che è l’anno buono, è che non dipende solo da Osimhen: quando il nigeriano non c’è il Napoli ha tante varietà offensive decisive e vince con il gioco. Con Osi c’è forza, con gli altri la tecnica. Chi gioca meglio del Napoli allo stato attuale? Nessuno! Le esperienze passate, i due titoli di inverno vinti, i 91 punti con Sarri, ci inducono a essere prudenti, ma per ora ci godiamo in pieno questa squadra e dico di più e lo metto per iscritto: per qualità e varietà nell’andare in gol è anche più bravo del Napoli di Sarri. Chi è la principale antagonista del Napoli? Ad oggi nessuna: non è la Lazio, e neanche il Milan o l’Inter mi convincono. Oggi il Napoli è la più forte della serie A»

Fonte: ottochannel