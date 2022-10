Con la vittoria contro la Roma il Napoli è arrivato a 11 successi consecutivi in tutte le competizioni per la seconda volta nella sua storia: come riporta Opta, l’ultima volta fu tra l’aprile e il settembre del 1986, quando in panchina sedeva Ottavo Bianchi e quella stagione si concluse con la vittoria del primo scudetto.

Fonte: Opta