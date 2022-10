Chiariello esalta ADL: “Visione da vero imprenditore, altro che “bancarella del torrone”‘

Umberto Chiariello, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Napoli Centrale nel corso di Un Calcio alla Radio, e attraverso il proprio editoriale ha speso parole d’elogio per la visione imprenditoriale di Aurelio De Laurentiis.

Factory della Comunicazione

Ecco le sue dichiarazioni:

“Tre squadre in Europa non sono ancora state sconfitte: Real Madrid di Carlo Ancelotti a 9 vittorie consecutive, il Benfica ed il Napoli con 11 vittorie consecutive. De Laurentiis, Giuntoli e Spalletti hanno firmato un capolavoro quest’estate. Chi parlava di ‘bancarella del torrone’ è solo un buongustaio e non sa nulla delle visioni strategiche di un imprenditore come De Laurentiis. Lui è riuscito a coniugare la gestione economica con la riduzione dei salari, imprescindibile per il Napoli dovendo rientrare in un conto economico sostenibile; la squadra si era fatta anziana, aveva bisogno di essere ringiovanita e lo spogliatoio andava rinnovato; ha mantenuto e migliorato la competitività.

Ieri a Roma si è consumato un atto di giustizia calcistica: quando c’è una squadra che pratica anti-calcio e c’è una partita sufficiente per non perdere, con un catenaccio pieno di trappole, con una quadruplicazione di marcatura su Kvara, così come su Lobotka erano in due. Quando la Roma ha provato ad alzare il baricentro e Spalletti ha capito di aver bisogno di Osimhen è quello che ha fatto sul gol è contro ogni logica. Un tiro difficilissimo, un colpo da biliardo che ha reso giustizia al calcio. Il Napoli non è solo primo in classifica, ma è quella squadra che fa impazzire gli amanti del calcio”.