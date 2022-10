C. Mastella, sindaco di Benevento: “Ha creato un gruppo pazzesco, molto dipenderà dal mondiale”

A Radio Punto Nuovo, è intervenuto Clemente Mastella, sindaco di Benevento: “Mourinho è Mourinho… Perdere per lui non è una cosa mai piacevole. Riuscire a calibrare questa squadra non era cosa semplice, ma Spalletti è riuscito a creare un gruppo pazzesco. Questa volta il Napoli ha una rosa ampia e completa. Gli ottavi di Champions League sono già un ottimo traguardo, sia sportivo che economico con i 60 milioni di euro da acquisire. Il mio Napoli non riuscì ad andare oltre un risultato del genere. Questa squadra ora ha tutto per lo Scudetto, ma molto dipenderà dal rientro dal Mondiale. Se regge l’impalcatura di Spalletti, i segni sono propizi: hai vinto a Milano e a Roma… Poi il Napoli è sempre particolare: con le grandi va benissimo, contro le piccole invece paga qualcosa. E questa cosa può essere nefasta per arrivare al successo, Spalletti deve lavorarci fino in fondo. Osimhen può essere il trascinatore di questa squadra, ma anche tanti ragazzi possono esserlo. Raspadori ha fatto cose che nessuno immaginava tra noi tifosi, non è un secondo ma un primo inter pares. Fiducia a Cannavaro a Benevento? Sono amico di Fabio da tanti anni… Ero nello spogliatoio di Berlino nel 2006 con lui. L’ho visto molto sobrio e serio, voleva farsi da parte per non creare ulteriori problemi. La società ha ancora fiducia in lui e speriamo bene adesso contro il Pisa. Questi calciatori, comunque, non li ha scelti Cannavaro e i tanti infortuni incidono, va detto”.

Factory della Comunicazione

Premi qui per altre notizie

Fonte: Radio Punto Nuovo