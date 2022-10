Buriani: “Napoli squadra importante, rispetta tutti ma non ha paura di nessuno”

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Ruben Buriani, dirigente sportivo ed ex calciatore, e ha parlato del Napoli in ottica scudetto.

Factory della Comunicazione

Ecco le sue dichiarazioni:

“Se il Napoli può vincere lo scudetto? C’è l’ossatura di una squadra importante con dei giocatori veramente bravi. Bisogna mantenere la calma perché la piazza di Napoli si esalta e poi si demoralizza. Napoli è una città che ti dà tanto, ma quando c’è una partita un po’ così si abbatte. Il Napoli sta facendo delle cose straordinarie, è chiaro che non sarà sempre così. Adesso ci saranno i Mondiali ed è tutto un rebus. Si vede che il Napoli è una squadra tosta, rispetta tutti ma non ha paura di nessuno. Penso che abbia tutti i requisiti per restare in alto fino alla fine. Ha vinto partite importanti e fatto punti importanti e sta meritando in campo nazionale ed internazionale quello che sta raccogliendo.

Quando hai molte partite da fare gli allenatori preferiscono avere sempre qualcosa in più rispetto a qualcosa in meno, perché più ne hai a disposizione e più è meglio per l’allenatore che può sostituirli tra loro. Lobotka? Le sue qualità sono indiscutibili.

Anguissa se sta bene fisicamente non è come Lobotka, ma si avvicina. Uno come Lobotka non è semplice trovarlo neanche nelle altre squadre, è esploso in una maniera esponenziale. Stanno andando bene tutti, chiunque entra e chiunque esce dà il proprio apporto. Chiunque vada in campo sa cosa fare, il Napoli è stato privo di Osimhen per un mese e i sostituti hanno fatto in modo che non si sentisse la sua mancanza. Va dato merito a Spalletti per questo, è una squadra che vuole sempre vincere, sa stare in campo e subisce poco. I meriti vanno divisi tra staff tecnico e dirigenti. Il Napoli sta facendo un campionato straordinario”.