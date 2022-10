Valerio Caprara a R.M. :”Io tifo per la Roma e siamo sfavoriti al 100%”

Valerio Caprara, giornalista e critico cinematografico, è intervenuto a Radio Marte in Forza Napoli Sempre condotto da Gianluca Gifuni:

“Ci saranno tante bandiere giallorosse ma moltissimi cuori azzurri domenica sera all’Olimpico anche perché sono tantissimi i napoletani che risiedono a Roma e nelle zone limitrofe. Io tifo per la Roma e siamo sfavoriti al 100%. Detesto però la rivalità criminale e ostile che c’è da anni tra Roma e Napoli. Non cambierei Mou per Spalletti perché lo stimo profondamente come allenatore ma lo detesto come uomo. Spalletti ha le brutte caratteristiche dei toscani: è puntiglioso, vendicativo, si intorcina con i discorsi, non dice mai le cose chiare. Il palmares di Mou dice che tanto piagnone questo allenatore non è. Certo ha una squadra che è quello che è; una Rometta che ha fatto una limitata campagna acquisti. De Laurentiis non fa più film? Una scelta perfetta, perché il cinema secondo lui è morto. E forse non sbaglia dal momento che gli incassi non sono più quelli di un tempo e le sale sono piuttosto vuote. Potrebbe fare un documentario sul Napoli. Anche perché quella di oggi è una squadra meravigliosa, che fa divertire. La gestione del Napoli è stata eccezionale; è una delle poche squadre non indebitate. Ha incassato molto bene e ha speso molto. Quest’anno non si può non godere delle prestazioni del Napoli”