SERIE B FEMMINILE – Napoli-Ternana 4-0, tabellino e cronaca

NAPOLI FEMMINILE-TERNANA 4-0

MARCATORI: Gomes 33’ p.t., Tamborini 4’, Sara Tui (rig.) 8’, Gomes 26’ s.t.

NAPOLI FEMMINILE (4-4-1-1) Tasselli; Di Bari (dal 12’ s.t. Oliva), Di Marino, Nozzi, De Sanctis; Landa (da 17’ s.t. Illiano), Mauri (dal 27’ s.t. Albertini), Ferrandi, Sara Tui; Tamborini (dal 18’ s.t. Pinna); Gomes (dal 27’ s.t. Adam) (Copetti, Franco, Strisciuglio). All.: Lipoff

TERNANA (4-3-1-2) Ghioc; Lombardo, Pacioni, Massimino, Nefrou (dal 1’ s.t. Capitanelli); Fusar Poli, Di Criscio, Labate; Tarantino (dal 38’ s.t. Imprezzabile; Spyridonidou (dal 12’ Salvatori Rinaldi), Vigliucci (De Bona, Maffei, Torres, La Bianca, Aldini, Quirino). All.: Melillo

ARBITRO: Bocchini di Roma 1 (Marucci-Presta)

Note: a Cercola terreno sintetico in ottime condizioni, spettatori 250 circa. Amm.: Tarantino (T). Rec.: 2’ p.t., 6’ s.t.

Quarta vittoria in cinque gare per il Napoli Femminile, che si conferma in testa alla classifica di B e riscatta il pari di Ravenna calando il poker contro la Ternana. A trascinare le azzurre una straordinaria Adriana Gomes che ha segnato due gol (quattro in campionato fin qui), fornito l’assist per Tamborini e si è procurata il rigore trasformato da Sara Tui.

La prima emozione del match al 7’ è targata Landa con un mancino dal limite deviato sul fondo dai tacchetti di Pacioni. Sempre Landa, a conferma della buona partenza da parte del Napoli, si è resa pericolosa al 16’ con il piede preferito ma il pallone è sfilato di poco a lato. La pressione azzurra ha trovato sfogo al 33’ con la solita Adriana Gomes, terzo gol stagionale e terzo consecutivo in casa: Landa ha ispirato Mauri che ha trovato il varco per servire la portoghese autrice poi di un diagonale perfetto. La Ternana ha stentato a reagire e fino a fine primo tempo Tasselli ha dovuto semplicemente bloccare una punizione di Di Criscio deviata dalla barriera al 41’.

In avvio di ripresa il Napoli ha trovato il meritato raddoppio: grande contropiede orchestrato da Gomes che ha puntato la diretta avversaria ed armato il sinistro di Tamborini che ha battuto Ghioc con freddezza. Al 13’ invece Salvatori Rinaldi si è fatta parare da Tasselli il penalty concesso per un mani in area di Di Marino. Al 26’ doppietta personale di Gomes che con la consueta determinazione ha rubato palla a Massimino, saltato Di Criscio ed il portiere in uscita per appoggiare in rete. La partita in pratica è finita lì.

Nota a margine finale: ad arricchire il parterre dei presenti allo stadio Piccolo anche la Presidente della Divisione Femminile, Ludovica Mantovani, e la Console Generale degli USA nel Sud Italia, la tifosa azzurra Tracy Roberts-Pounds.

Fonte: Ufficio stampa Napoli femminile