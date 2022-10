SERIE A – Udinese-Torino 1-2, prima sconfitta casalinga per i friulani. Juric ritrova la sua squadra

Alla “Dacia Arena”, nel lunch-match dell’undicesima giornata di campionato, l’Udinese era in cerca di conferme, mentre il Torino di ritrovare se stessa dopo le ultime gare poco convincenti. La partita la sbloccano gli ospiti con Ola Aina che con un diagonale batte imparabilmente Silvestri. I friulani però pareggiano, errore in fase d’impostazione dei granata, Success serve Deulofeu che segna a porta vuota. Nella ripresa la gara resta in equilibrio fino al momento del nuovo vantaggio del Torino. Splendido assist di Radonjic per Pellegri che batte un incerto Silivestri. Nel recupero i granata sprecano clamorosamente la palla dell’1-3 con Karamoh che si fa fermare dal portiere ex Verona, ma allo scadere splendida parata di Milinkovic-Savic sul tiro di Beto. Torino vincente e con una prestazione di carattere e di cuore, mentre l’Udinese è apparsa poco lucida e a tratti in confusione, prima sconfitta interna per i friulani.

Factory della Comunicazione

Udinese (3-5-2): Silvestri 5; Ebosse 5,5, Bijol 5,5, Perez 6 (35′ st Ehizibue); Pereyra 5,5, Samardzic 5,5 (20′ st Lovric 6), Walace 6 (35′ st Nestorovski sv), Makengo 6 (20′ st Arslan 6), Udogie 6; Success 6 (20′ st Beto 5,5), Deulofeu 6,5. A disp.: Padelli, Piana, Ebosele, Jajalo, Abankwah, Buta, Nuytinck. All.: Sottil 5,5.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic 5,5; Zima 5, Schuurs 6, Buongiorno 6; Aina 6,5, Lukic 5,5, Ricci 6 (20′ st Linetty 6), Lazaro 6 (16′ st Vojvoda 5,5); Miranchuk 6 (16′ st Radonjic 6,5), Vlasic 6; Pellegri 6,5 (45′ st Karamoh sv). A disp.: Fiorenza, Gemello, Sanabria, Rodriguez, Ilkhan, Singo, Adopo, Seck, Djidji, Garbett. All.: Juric 6,5.

Arbitro: Marchetti

Marcatori: 14′ Aina (T), 26′ Deulofeu (U), 24′ st Pellegri (T)

Ammoniti: Success, Deulofeu, Bijol (U); Lazaro, Aina, Milinkovic-Savic, Linetty (T)

Espulsi: nessuno

A cura di Alessandro Sacco