SERIE A – Roma-Napoli 0-1, i top e il flop della squadra azzurra

Il Napoli, dopo il successo contro il Bologna, cercava altre conferme contro la Roma allo stadio Olimpico. Nel primo tempo gli azzurri partono forte, ma i padroni di casa si difendono con le unghie e con i denti. I giallorossi giocano di rimessa con Zaniolo ed Abraham, ma la difesa partenopea regge. Al minuto 41 forse c’era un rigore per il Napoli, ma il VAR annulla per il pallone toccato da Rui Patricio e non Ndombele. Nella ripresa il portiere portoghese si supera sul tiro di Lozano. Gli azzurri pressano e vanno ancora vicini al gol con Juan Jesus, ma calcia fuori da ottima posizione. Osimhen ha la palla del vantaggio, ma manda sul fondo. Il nigeriano però aveva un asso nella manica e su assist di Politano batte al volo Rui Patricio. Un successo che consente ai partenopei di allungare sulle dirette concorrenti. Ora testa alla sfida in Champions League contro i Glasgow Rangers. Ecco le pagelle della big-match-

Factory della Comunicazione

Top

Kim Minjae 7 – Al calciatore sud-coreano stasera c’erano Abraham e poi Belotti nel finale, ma non sbaglia davvero nulla. Davvero calamita tutti i palloni ed è concentrato fino alla fine. Insomma davvero una furia.

Juan Jesus 7 – La partita dell”ex della sfida è stata la migliore di questa stagione. Davvero attento, tranne in una circostanza. Va vicino al gol personale, però davvero impeccabile fino alla fine della partita.

Olivera 6,5 – Il cliente dell’ex Getafe era un certo Zaniolo, ma tranne all’inizio, alla distanza lo annulla. Quando spinge in avanti è incontenibile. A sinistra Spalletti con l’uruguaiano e Mario Rui sta davvero coperto.

Lobotka 6,5 – Lo slovacco, rispetto alle altre gare, è apparso meno lucido. Ci sta nell’arco di una stagione, ma da sempre l’impressione di calamitare tutti i palloni. Cresce nella ripresa.

Gaetano 6,5 – La mossa che non ti aspetti. Il classe 2000 di Cimitile entra in campo e ci mette grinta e personalità. Riesce a far ripartite la squadra e cerca anche il gol dal limite. Davvero un cambio indovinato alla grande.

Lozano 6,5 – Al messicano gli è mancato solo il gol, ma sembra aver intrapreso la strada giusta. Nella ripresa calcia anche bene ma trova Rui Patricio che salva il risultato.

Politano 6,5 – L’esterno azzurro, dopo aver sbagliato contro il Bologna un gol abbastanza facile, stasera entra e regala un assist al bacio e Osimhen regala una gemma ai suoi tifosi.

Osimhen 7 – Primo tempo in grande affanno per il nigeriano, dove non riesce a colpire la difesa della Roma. Cresce nella ripresa dove fa a sportellate con Smalling e Ibanez. Spreca il gol del vantaggio, ma si rifà con una gemma davvero tra le più belle della sua carriera. Se lui è il problema, meglio averceli come l’ex Lille.

Kvaratskelia 6,5 – Il georgiano, anche in una serata non facile, è sempre una minaccia per gli avversari. Nella ripresa cresce la sua condizione e in un caso Smalling lo ferma in extremis.

Flop

Ndimbele 5 – In una serata dove il Napoli espugna l’Olimpico, l’ex Lione non riesce ancora ad ingranare. Meglio in fase offensiva, dove ha quasi procurato il rigore, ma fa fatica a difendere. Spalletti lo toglie dal campo e non riesce ad esplodere definitivamente.

A cura di Alessandro Sacco