Serie A 11°giornata : Dominio Lazio sull’Atalanta!

Serie A 11°giornata, Atalanta – Lazio :

Factory della Comunicazione

Inizio di gara con entrambe le squadre attente ma poco incisive. Ma dopo dieci minuti sono gli ospiti a portarsi in vantaggio. Zaccagni riceve un ottimo pallone e si trova solo contro il portiere ed insacca. Milinkovic Savic tenta subito la rete del raddoppio, ma il pallone esce di non molto. Si fanno vedere gli uomini di Gasperini che con Hateboer di testa la palla va sopra la traversa sfiorando il pari.Ad inizio ripresa la Lazio mette le cose in chiaro e sigla la rete del raddoppio. Marusic serve Felipe Anderson che dal limite dell’area batte con un rasoterra Sportiello. Pochi minuti dopo Zaccagni potrebbe chiudere il match ma il suo tiro all’angolino viene respinto dall’estremo difensore bergamasco. L’Atalanta prova a rientrare in partita ma è poco lucida nel costruire occasioni pericolose. Nel finale Muriel espulso per doppia ammonizione.

Tabellino

RETE: 9′ Zaccagni, 52′ Felipe Anderson

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Okoli (45′ Djimsiti), Demiral, Scalvini; Hateboer, De Roon (74′ Ederson), Koopmeiners, Soppy (63′ Maehle); Pasalic (45′ Malinovskyi); Lookman (70′ Zapata), Muriel. A disp.: Musso, Rossi, Boga, Hojlund, Zortea, Ruggeri. All. Gasperini.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari (75′ Hysaj), Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi (70′ Basic), Vecino; Pedro (80′ Cancellieri), Felipe Anderson, Zaccagni. A disp.: Maximiano, Adamonis, Gila, Patric, Radu, Kamenovic, Marcos Antonio, Luis Alberto, Romero. All. Sarri.

ARBITRO: Abisso

AMMONITI: Okoli, Soppy, Cataldi, Milinkovic-Savic

ESPULSO: Muriel