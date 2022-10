Seconda di fila per Ndombele che ritrova Mourinho

Anguissa non è neanche nella lista dei convocati per la gara di Roma, dovrebbe rientrare per quella con i Rangers. Al suo posto, seconda di fila per Ndombele. Per il resto, come si legge anche sul Corriere dello Sport, rispetto alla partita con il Bologna, dovrebbero essere due i cambi nella formazione iniziale: Olivera in difesa e Osimhen in attacco. Tanguy completerà il tris di mediana con Lobotka e Zielinski e ritroverà l’uomo che lo volle agli Spurs, l’antico maestro, Mourinho. Sulla fascia sembrerebbe favorito Politano.

Factory della Comunicazione