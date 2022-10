Roma/Napoli, infuocata, ma corretta: il dato dei due club

Roma/Napoli sarà il big match dell’ undicesima di Serie A. E’ la sfida che mette di fronte due autentici “personaggi” in panchina, due tifoserie passionali, unite da un gemellaggio antico che poi è degenerato negli anni, fino a divenire trasferta chiusa ad i tifosi della squadra avversaria. Adesso, Roma/Napoli è il calcio pragmatico ed a tratti cinico di Mourinho contro quello bello e mai banale di Spalletti, è il duello tra le squadre che sfruttano meglio le palle in attive ed è anche, nonostante gli stili di gioco totalmente diversi, una partita che mette di fronte i due club con meno ammonizioni subite in Serie A: 12 per il Napoli, 15 per la Roma. Per cui, ci si aspetta una gara infuocata, ma corretta.

