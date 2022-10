Arrivato a Napoli nel 2019, quello di Hirving Lozano per il Napoli è stato un acquisto importante, un colpo che ha sancito un primo record per il mercato del club (poi superato un anno più tardi dall’arrivo di Osimhen). E nell’ultima decade quello del messicano è stato tra i colpi più importanti in tutta Europa: i 45 milioni spesi dal Napoli di Aurelio De Laurentiis, infatti, superano quelli spesi dal Liverpool per Salah (dalla Roma) o dal Real Madrid per Rodrygo. IlMattino.it