PRIMAVERA 1 – Napoli-Atalanta 0-0, palo degli ospiti, ma Giannini sfiora il gol per gli azzurrini

Questo pomeriggio all’Arena dello stadio “G. Piccolo” di Cercola, si è giocata la sfida tra il Napoli e l’Atalanta. Nel primo tempo da segnalare due occasioni per gli azzurrini, con Lamine e Gioielli, salva per ben due volte Pardel. Per gli orobici ci prova Stabile, è attento Boffelli. Nella ripresa gli ospiti vanno vicinissimi al gol con Vavassori che coglie il palo. Sempre la punta dell’Atalanta mette alla prova i riflessi di Boffelli. Nel finale di match sono i partenopei ad avere la chance del successo con Giannini, ma il colpo di testa del classe 2004 è salvato da Pardel. Un punto per gli azzurrini che sa di conferma sulla solidità difensiva e la crescita di condizione della squadra, contro un avversario che è tra le candidate allo scudetto di categoria come l’Atalanta. Prossimo turno in campionato sarà in casa contro l’Udinese, ma in settimana la quinta sfida in Youth League contro i Glasgow Rangers.

Factory della Comunicazione

NAPOLI: Boffelli, Pontillo, Acampa (dal 76′ Giannini), Lamine (dal 57′ Boni), Hysaj (dal 76′ D’Avino), Obaretin, Spavone (dal 57′ Alastuey), Iaccarino (dal 65′ Russo), Rossi, Gioielli, Marranzino. A disp.: Turi, Giannini, Lettere, Pesce, Alastuey, Mutanda, De Pasquale, Boni, D’Avino, Russo, Nosegbe, Sahli.

ATALANTA: Pardel, Roaltsoy (dall’ 81′ Bevilacqua), Chiwisa, Muhameti, Omar (dal 77′ Colombo), Palestra, Guerini, Stabile (dal 57′ Vitucci), Tavanti, Vavassori, Regonesi. A disp.: Bertini, Maglieri, Hecko, Fisic, Riccio, Vitucci, Perez, Colombo, Armstrong, Bevilacqua, Tornaghi.

AMMONITI: 13′ Pontillo (N); 28′ Spavone (N); 51′ Guerini (A);

Arbitro sig.

La Redazione