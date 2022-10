Kvaratskhelia, pronto il rinnovo: il Napoli raddoppierà lo stipendio

È arrivato da pochi mesi appena, ma per Khvicha Kvaratskhelia il Napoli è già pronto a rimettere mano al portafogli: secondo quanto riportato da Sportmediaset, infatti, il club azzurro avrebbe iniziato a parlare con gli agenti di Kvaratskhelia per rinnovare di una stagione il contratto attuale con adeguamento dell’ingaggio. L’intenzione sarebbe almeno raddoppiare lo stipendio attuale. Una scelta che sarebbe sicuramente dettata dall’ottimo avvio in maglia azzurra del georgiano: nelle prime partite della nuova stagione, Kvara ha messo già insieme 7 gol e 8 assist per i compagni, diventando così imprescindibile per gli azzurri di Luciano Spalletti. Il suo attuale contratto lo legherebbe al Napoli almeno fino al 2027.

Factory della Comunicazione

Fonte: Il Mattino