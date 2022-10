Kvara si ferma con la gabbia, anzi, la Roma ne prepara due

Kvaratskhelia corre sulla fascia, ma sovente si accentra. Come lo si ferma? Con una gabbia, ma visti i movimenti ne occorrono addirittura due. Ne scrive La Gazzetta dello Sport parlando di Roma/Napoli e delle mosse giallorosse per arginare il georgiano:

“Proprio per questo le gabbie devono essere almeno di due tipi: una che copra il binario destro della difesa della Roma e una che protegga il centrocampo. Nel primo caso, toccherà all’esterno difensivo sobbarcarsi il compito, in prima battuta, di limitare il georgiano In che modo? Cercare sempre l’anticipo quando Kvara riceve spalle alla porta oppure “scappare” indietro quando viene servito in profondità. Il compito dovrebbe toccare a Zalewski. Sul piano dello sprint se la può giocare, ma forse il vero segreto è un altro: aggredire l’esterno azzurro per farlo difendere, quindi stancare e non consentirgli di dedicarsi solo ad attaccare nel migliore dei modi possibili”. In soccorso a Zalewski pronti Manicni e Camara.