I tre punti all’Olimpico significherebbero record per il Napoli

Partita storicamente ricca di aneddoti, negli ultimi anni definita a rischio. Roma/Napoli per la sua unicità è stata un vero e proprio derby. Stasera non sarà diverso in quanto a clima infuocato, sugli spalti e in campo. In panchina poi, due personaggi del calibro di Spalletti e Mourinho. In più, qualche dato interessante…Il Napoli vincendo contro la Roma potrebbe eguagliare un proprio record storico. Secondo quanto riportato da Opta, il Napoli ha vinto tutte le ultime 10 partite tra Serie A e Champions League, solo una volta i partenopei hanno ottenuto 11 successi di fila nella loro storia in tutte le competizioni dal 1929/30: tra aprile e settembre 1986 (in due campionati diversi ndr.) con Ottavio Bianchi in panchina.

