(Formazioni) Roma-Napoli, centrocampo folto per i giallorossi. Un dubbio per Spalletti

In comune una cosa ce l’hanno: la voglia di spaccare il mondo. E alla loro maniera, ovvero spesso ignorando i compagni di squadra, peccando di egoismo, preferendo la giocata individuale al nobile passaggio scacciaguai. Mou e Spalletti li hanno in cura da poco più di un anno ma i bomber sono tutti uguali, anche quelli di adesso: la palla la danno proprio sotto tortura e se possono provano a risolvere le questioni in solitudini. Eccola la supersfida che accende l’Olimpico, quella tra Abraham e Osimhen. Il calcio lo fanno le persone, i campioni più delle tattiche, gli individui più delle strategie. Nessuno la prenda a male ma Roma-Napoli non sfugge alla regola, è un incrocio di destini a cominciare da questo tra i due attaccanti, la spina dorsale di una sfida che racconterà molto del futuro di questo campionato, non solo di Roma e Napoli. Sono entrambi grandi, grossi e votati alla specializzazione estrema, hanno maniere simili di annusare il gol, di partecipare alla partita, di connettersi alla squadra. Non potrebbero giocare assieme perché non sono sovrapponibili: se c’è l’uno non potrebbe essercene un altro nella stessa squadra. Per i giallorossi sarà un 3-5-2, centrocampo folto per evitare le ripartenze degli azzurri e colpire di rimessa. Spalletti invece ha un dubbio di formazione, chi tra Lozano e Politano sul lato destro. L’esterno italiano in leggero vantaggio sul messicano. Ndombele la spunta su Elmas per sostituire l’infortunato Anguissa.

Factory della Comunicazione

Fonte e grafico: il Mattino