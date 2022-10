Disastro al Franchi: possibile stop di un turno per Valeri

Serata da dimenticare per il fischietto romano quella del Franchi. Secondo la Gazzetta dello Sport, è molto probabile che il direttore di gara Paolo Valeri, colpevole di non aver mostrato il cartellino rosso a Dimarco per fallo su Bonaventura in Fiorentina/Inter dopo il richiamo al Var possa essere fermato per un turno da Gianluca Rocchi. Valeri, fra l’altro, viene considerato dalla Can anche un varista da tenere presente, anche se lo stesso arbitro – recentemente e intervenendo a un seminario in cui ha riflettuto a voce alta sulla gara fra Atalanta e Milan del 21 agosto scorso – ha ammesso che “sull’intervento di Hateober su Leao ho sbagliato e ho commesso un errore. In quel momento ero al Var, nessuno ha protestato, il giocatore si è rialzato subito e il gioco è proseguito. Quel fallo, però, era da rosso fuoco”.

Factory della Comunicazione