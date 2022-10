DAZN – Spalletti: “Noi abbiamo bisogno di Osimhen”

Al termine della partita dell’ Olimpico, Luciano Spalletti interviene ai microfoni DAZN: “Non voglio argomentare con quanto detto da Mourinho, io faccio la mia analisi del match. Era una partita piena di trappole che la mia squadra ha interpretato benissimo, pur commettendo degli errori. Ha creato le sue palle gol, è riuscito a non farsi imbrigliare ed è rimasto ordinato, che non era facile, poi, il fatto che i miei ragazzi l’abbiano vinta in un modo diverso rispetto a quello che sono abituati a fare, lo vedo come un plauso maggiore. Noi abbiamo bisogno di Osimhen, delle sue accelerazioni, lui quando gestirà le sue “emozioni”, il voler fare tutto da solo, uno dei calciatori più forti di testa che io ho mai visto, noi abbiamo bisogno di Osimhen. La sua frequenza di gambe, la sua strapotenza fisica è veramente incredibile. Tutte le squadre hanno una rosa di 23-24 calciatori a cui attingere, avremmo avuto bisogno di qualcuno più fisico a centrocampo, ma non l’avevamo, ma di certo io ho una squadra forte, che fa girare bene la palla, stasera ne abbiamo sbagliate alcune.”

