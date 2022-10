DAZN – Mourinho: “Faccio i complimenti al Napoli, ma non meritava di vincere”

Josè Mourinho, a fine gara, commenta la gara dell’ Olimpico ai microfoni di Dazn: ““Una prestazione sufficiente per non perdere la partita, ma io volevo vincerla, come hanno fatto loro, con un paio di tiri in porta. Una gara equilibrata, difficile, ma equilibrata e controllata. Un po’ troppi gialli ci hanno limitato, qualcuno non al top fisicamente. Il Napoli è una grande squadra, ma la gara era sotto controllo, ai miei non posso dire niente, perchè il gol come l’hanno fatto loro, potevamo farlo noi. Era una partita nella quale chi faceva gol vinceva, lo hanno fatto loro. Non mi convincono e non mi sono piaciute delle decisioni arbitrali, ne ho anche parlato con Irrati che ritengo un bravo arbitro. Noi nel secondo tempo abbiamo abbassato la pressione per stanchezza, loro hanno avuto sempre più palla, la nostra era stanchezza pura, ritengo di aver fatto una partita buona, con le disponibilità che avevamo. Al momento noi non abbiamo la possibilità di fare la partita e non riusciamo ad essere decisivi nell’ ultimo passaggio, perchè alcuni infortuni, per la rosa che abbiamo, sono fondamentali. Faccio i complimenti al Napoli, ma credo che abbia vinto senza meritare, così come noi abbiamo perso senza meritare”

Factory della Comunicazione