Il Napoli batte la Roma 0-1 stasera all’Olimpico, confermandosi solo al primo posto in classifica. Il giornalista Riccardo Cucchi ha così commentato la partita: “La Roma ha cercato di non far giocare il Napoli. E in parte c’è riuscita. Ma non ha mai tirato in porta. Osimhen segna un gran gol. Vittoria difficile e importantissima. Kvaratskhelia illumina anche stasera, nella partita più dura da quando è arrivato in Italia”.

