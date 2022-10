Corriere della Sera – Roma e Napoli si guardano negli occhi, né a Mourinho, né a Spalletti piace il bluff

Stasera all’Olimpico andrà in scena quello che una volta era chiamato il derby del sole, la sfida fra Roma e Napoli, che in particolare sarà più la sfida fra Spalletti e Mourinho, come scrive oggi il Corriere della Sera. “Roma e Napoli si guardano negli occhi, si sfidano a viso aperto. Perché né a Mourinho, né a Spalletti piace il bluff. Piuttosto vanno oltre le convenzioni, sono diretti, frontali. Scomodi anche. Non è un caso che le rispettive squadre siano, forse, le uniche del campionato di serie A a subire in maniera decisa il temperamento dei due allenatori. Si chiama identità, intesa come forte caratterizzazione: Roma e Napoli sono specchio ciascuna dell’uomo che dirige lo spettacolo in campo da un rettangolo, quello dell’area tecnica, che per loro non è mai un recinto ben delineato”.

Factory della Comunicazione