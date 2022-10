Anguissa fuori contro la Roma, ma non è una novità

Il Napoli è pronto per la sfida di Roma contro la squadra di Mourinho, ma anche questa sera all’Olimpico non ci sarà Frank Anguissa: il centrocampista camerunese è rimasto fuori dai convocati di Luciano Spalletti per la sfida di campionato, un po’ per precauzione e un po’ perché l’infortunio muscolare accusato contro l’Ajax non è ancora guarito del tutto e rischiarlo sarebbe stato un boomerang per gli azzurri. Andare in campo senza Anguissa, però, per questo Napoli non è proprio una novità: già nella passata stagione, infatti, il centrocampista azzurro ha passato in infermeria quasi due mesi della sua esperienza napoletana. Il primo problema – ancora una volta muscolare – a novembre contro l’Inter: da lì un lungo periodo di ripresa e ricaduta che non gli hanno permesso di essere sempre titolare con i compagni. IlMattino.it

