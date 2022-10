Ultime Napoli – Oggi provino decisivo per Anguissa. Panchina con due ex Primavera

Questa mattina sarà decisiva per Andrè Frank Zambo Anguissa. Ieri il centrocampista camerunense ha svolto in parte allenamento con il gruppo e poi personalizzato. Spalletti e lo staff medico decideranno se l’ex Fulham farà parte della lista dei convocati oppure non verrà rischiato. In caso di forfait pronto Ndombele in vantaggio rispetto ad Elmas. Per il resto Osimhen ritroverà la maglia da titolare dopo l’ultima contro il Liverpool. Politano, come riporta il CdS, in vantaggio su Lozano. A sinistra Mario Rui o Olivera, sarà l’altro ballottaggio della vigilia, mentre al centro spazio all’ex Juan Jesus al fianco di Kim Minjae. Infine out Sirigu per infortunio, spazio agli ex Primavera Marfella ed Idasiak per la panchina.

