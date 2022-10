UFFICIALE – Carlo Sanchez nuovo allenatore del Pomigliano femminile

Il Pomigliano femminile dopo Nicola Romaniello riparte da Carlo Sanchez. Il tecnico veterano delle categorie dilettantistiche campane maschili guidando le panchine di Angri, Agropoli, San Teodoro e Marcianise, ha raggiunto l’accordo con il presidente Raffaele Pipola e siederà la panchina delle Pantere già nel match di oggi contro il Parma alle ore 12.30:” “Sono contento per l’intesa raggiunta con il presidente Raffaele Pipola”– dichiara Sanchez–” Ho accettato di guidare il Pomigliano Femminile nella massima serie professionistica con tanto entusiasmo. Ho conosciuto il progetto del Pomigliano, la sua finalità e lo spirito che lo anima. Sarò in perfetta sinergia con lo staff tecnico che fino ad oggi ha ben gestito il gruppo; una squadra formata da ragazze valide che saranno in grado di ottenere i punti necessari per recuperare quanto negato dalla sorte e dagli episodi. Domani saremo in campo a Parma in una sfida importante per la zona salvezza”.

Factory della Comunicazione

Fonte: sportcampania.it