TENNIS – Derby italiano in finale Berrettini-Musetti all’Atp 250 di Napoli

La tanto attesa finale e pronostica finale italiana all’Atp 250 di Napoli, alla fine si è avverata. Matteo Berrettini, nonostante i problemi al piede, sconfigge per 2-1 l’americano Mc Donald. L’atleta a stelle e strisce vince per 6-3 il primo set, poi arriva la rimonta dell’azzurro per 7-6; 6-3. Musetti vince per 6-3; 6-4 contro Kecmanovic. Domani la finale che si disputerà all’Arena sulla Rotonda Dias.

