SERIE B FEMMINILE – Napoli-Ternana 4-0, sotto gli occhi di Mantovani le azzurre calano il poker

Questa sera all’Arena dello stadio G. Piccolo di Cercola si è giocata la sfida tra il Napoli femminile, primo in classifica e la Ternana di mister Melillo. Prima della gara premiata dal patron del club azzurro Alessandro Maiello il presidente dell’Assocalcio femminile Ludovica Mantovani. La squadra di Lipoff vince per 4-0. Nel primo tempo sblocca la gara la portoghese Gomes che sfrutta la triangolazione con Landa e Mauri. Nella ripresa le altre marcature con Tamborini, Sara Tui dal dischetto e ancora in gol Gomes. Il Napoli femminile balza al primo posto in attesa della Lazio, male le umbre che calano alla distanza.

Factory della Comunicazione

La Redazione