SERIE A – Salernitana-Spezia 1-0: i campani tornano a vincere

Salernitana e Spezia si sfidano per punti salvezza molto importanti, ma se i liguri preferiscono l’impostazione dal basso e arrivano al tiro con una bella serpentina di Agudelo, i campani provano a sfruttare più l’arma del contropiede con Dia molto attivo e Bonazzoli che rifinisce tra le linee, ma latitano le azioni importanti. Il secondo tempo inizia con lo stesso copione: lo Spezia si riversa nella metà campo della Salernitana, ma viene colpita in contropiede dal destro a giro di Mazzocchi, cresciuto molto sul finire del primo tempo. Lo Spezia si getta all’attacco per trovare il pari e ci va vicino con un diagonale di Nzola a fil di palo, mentre la Salernitana non si snatura e prova a colpire in contropiede, ma la traversa ferma il tiro di Gyomber. Nei minuti di recupero (10), la Salernitana va vicinissima al raddoppio con Piatek e Daniliuc due volte, ma tutti trovano un super Dragowski a fermarli.

Salernitana (3-5-2): Sepe; Gyomber (90′ Bronn), Daniliuc, Fazio; Candreva (83′ Bohinen), Coulibaly, Radovanovic, Vilhena (65′ Piatek), Mazzocchi; Dia (65′ Bradaric), Bonazzoli (83′ Botheim).

Allenatore: Nicola.

Fiorillo, Bronn, Sambia, Pirola, Lovato, Bradaric, Bohinen, Botheim, Kastanos, Valencia, Piatek.

Spezia (4-3-3): Dragowski; Amian (64′ Reca), Ampadu (74′ Strelec), Kiwior, Nikolau; Bourabia, Ekdal (74′ Maldini), Agudelo; Holm, Nzola, Gyasi (64′ Verde).

Allenatore: Gotti.

Zoet, Zovko, Sala, Verde, Reca, Hristov, Beck, Ferrer, Ellertsson, Caldara, Maldini, Sher, Nguiamba, Strelec, Sanca.

Arbitro: Chiffi

Note: Ammoniti: Vilhena (S), Amian, Kiwior, Agudelo (Sp), Daniliuc (S), Holm (Sp). Recupero: 1′ (pt), 10′ (st)