SERIE A – Fiorentina-Inter 3-4, match pazzo vinto allo scadere dai nerazzurri. Arbitraggio discutibile di Valeri

Questa sera allo stadio “Franchi” si è giocata la sfida valevole per l’undicesima giornata tra la Fiorentina e l’Inter. I nerazzurri passano subito in vantaggio, assist di Lautaro Martinez per Barella e il centrocampista batte Terracciano. La reazione dei viola è con il tiro a giro di Ikone, palla alta sopra la traversa. Gli ospiti però sono cinici e raddoppiano con il diagonale vincente di Lautaro Martinez. La squadra di Vincenzo Italiano però non si arrende e accorcia le distanze su rigore, Cabral spiazza Onana, penalty dato dopo il contatto tra Dimarco e Bonaventura. Nel secondo tempo arriva il 2-2 con il tiro a giro che va sulla traversa e in rete da parte di Ikonè. L’Inter però ripassa in vantaggio con Lautaro Martinez dal dischetto. Il match non finisce mai, arriva il 3-3 con il tiro al volo di Jovic su sponda di Milenkovic. All’ultimo secondo però arriva il 3-4, assist di Barella, Venuti rinvia su Mkytaryan che batte Terracciano. Per la Fiorentina ennesima gara beffa e classifica allarmante, mentre i nerazzurri, con sofferenza, vince una sfida che vale tanto per risalire la corrente in classifica. Arbitraggio discutibile di Valeri che non dà il rosso a Dimarco e c’è un contatto dubbio Milenkovic-Dzeko in occasione del 3-4 finale

Fiorentina-Inter 3-4 (primo tempo 1-2)

Marcatori: 2′ p.t Barella (I), 15’p.t. L. Martinez (I), 33’p.t. rig. Cabral (F), 15’s.t. Ikone (F), 28’s.t.rig. L. Martinez (I), 45’s.t. Jovic (F), 45’+5 s.t. Mkhitaryan (I)

Assist: 2’p.t. L.Martinez (I), 15’s.t. Kouame (F), 45’s.t. Milenkovic (F)

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano, Dodo (37’s.t. Venuti), Milenkovic, Quarta, Biraghi (37’s.t. Terzic), Bonaventura, Amrabat (37’s.t. Barak), Duncan, Gonzalez (8’p.t. ikone), Cabral, Kouame. All.: Italiano

INTER (3-5-2): Onana, Skriniar, De Vrij, Acerbi, Darmian (22’s.t. Dumpries), Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco (22’s.t. Gosens), Lautaro (40’s.t. Bellanova), Correa (16’s.t. Dzeko). All.: Inzaghi

Arbitro: Valeri di Roma

Ammoniti: 35’p.t. Bonaventura (F), 35’p.t. Acerbi (I), 38’p.t. Dodo (F), 38’p.t. dalla panchina Inzaghi (I), 9’s.t. Amrabat (F), 11’s.t. Barella (I), 34’s.t. Milenkovic (F)

A cura di Alessandro Sacco