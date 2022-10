SERIE A FEMMINILE – A.c. Milan-Juventus Women 4-3, gol e spettacolo decide la svedese Asslani

L’A.c. Milan, dopo aver perso per 4-0 il derby contro l’Inter, aveva voglia di riscatto ed ha affrontato la Juventus. Le rossonere sono scatenate e vanno sul 2-0 nel primo tempo con la doppietta di Asslani, mentre per le bianconere la rete è di Bonfantini e il tris delle padroni di casa è di Piemonte. Nella ripresa arriva il 4-1 di Mesjasz. Per la squadra di Montemurro non basta la doppietta di Girelli per evitare la sconfitta. Inizio di stagione non facile per la Juventus che rischia di farsi sfuggire le prime della classe Inter, A.s. Roma e Fiorentina.

IL TABELLINO:

Marcatrici: 24′,25′ Asllani (M), 31′ Bonfantini (J), 31′ Piemonte (M), 62′ Mesjasz (M), 71′, 94′ Girelli (J)

Milan (3-5-2): Giuliani; Mesjasz, Fusetti, Arnadottir; Soffia (58′ Thrige), Adami, K.Dubcova, Grimshaw, Bergamaschi; Asllani (72′ Thomas), Piemonte (83′ Tucceri Cimini)

A disposizione: Thrige, Carage, Vigilucci, Thomas, Dubcova M.,Tucceri Cimini, Babb, Zanini, Beka.

Juventus Women (4-3-3): Aprile; Lundorf (56′ Boattin), Gama, Sembrant, Nilden; Rosucci (63′ Gunnarsdottir), Pedersen, Caruso (63′ Grosso); Cernoia (56′ Duljan), Cantore (65′ Girelli), Bonfantini.

A disposizione: Forcinella, Lenzini, Duljan, Salvai, Boattin, Gunnarsdóttir, Grosso, Zamanian, Girelli

Ammonite: Arnadottir (M)

