Sacchi su Maradona: “Non so se lo avrei preso al Milan”

Arrigo Sacchi, ex tecnico del Milan e della nazionale italiana, ha parlato ai microfoni di TMW Radio.

“Io ho fatto spendere poco al Milan, volevo persone, guardavo all’etica del collettivo, del lavoro. Non volevo individualisti, giocatori avidi, ma giocatori che giocassero con la squadra e per la squadra”.

“Maradona l’eccezione? Non so se lo avrei preso. La stampa, o almeno la maggior parte, non guarda il gioco ma il risultato. A noi interessa vincere. Per noi una vittoria senza emozioni non era una vittoria. Una vittoria senza merito non è una vittoria. Senza un grande club è difficile che uno possa fare grandi cose”