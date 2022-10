RADIO CRC – A. Sacco (dir. ilnapolionline.com): “La sosta per il mondiale? Sarà una stagione anomala”

Nel corso di Radio Crc, durante la trasmissione “Si Gonfia la Rete”, condotto da Raffaele Auriemma, è intervenuto il direttore de ilnapolionline.com Alessandro Sacco. “L’undici del Napoli per la sfida contro la Roma? Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Olivera, Ndombele, Lobotka, Zielinski, Politano, Osimhen e Kvaratskelia. Credo che il vero ballottaggio sarà a centrocampo dove l’ex Lione parte in vantaggio rispetto ad Elmas, per la fisicità e la qualità che può mettere in campo. In questo momento due sono i giocatori che non puoi fare a meno Di Lorenzo e Lobotka. Il primo anche per le coperture in difesa, come nel caso contro Barrow nel match contro il Bologna. Lo slovacco certamente per le geometrie in mezzo al campo, in Italia non ci sono elementi più forti di loro. Su Kvara dico che possono anche giocare Raspadori o Lozano con Politano a destra. La Roma? Sono bravi sui calci da fermo, compreso Smalling, Mancini e Cristante. In attacco fossi in Mourinho, punterei su Belotti perchè da meno punti di riferimento, ma è chiaro che Abraham ha esperienza in certi tipi di gare. Infine per la pausa dei mondiali, sarà una stagione a parte, dove conterà arrivare al meglio e capire chi può avvantaggiarsene per il resto della stagione”.

